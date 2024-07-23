Вторник, 23 июля, 2024

В ДТП в Михайловском районе пострадали водитель и пассажирка

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/gibdd062

В Михайловском районе, на 193-ом километре автодороги Р-22 «Каспий», столкнулись два легковых автомобиля. Об аварии сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП произошло в понедельник, 22 июля, примерно в 14:00. За рулем автомобиль «Хендай» находился 48-летнего житель Республики Коми. Автомобилем «Киа» управлял 46-летний житель Москвы.

В результате ДТП москвич и его 47-летняя пассажирка поучили травмы. Их доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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