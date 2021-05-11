В ДТП в Курганской области погибли пять человек

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Пять человек погибли и столько же пострадали в ДТП в Курганской области 11 мая. Там микроавтобус столкнулся с Audi Q7. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Легковушка ехала по автодороге «Екатеринбург — Шадринск — Курган» в сторону Екатеринбурга. В это же время в сторону Тюмени двигался автобус Mercedes Benz.

— По предварительной информации, водитель внедорожника выехал на встречку и врезался с микроавтобус на 229-м километре трассы. Погибли оба водителя 65-ти и 64-х лет, а также пассажиры автобуса: 21-летняя девушка, 26-летний мужчина и 6-летний ребенок, — говорится в сообщении.

Ребенка сначала госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось. В аварии также пострадали пять человек: четыре пассажиров микроавтобуса и женщина из легковушки.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.