В ДТП в Курганской области погибли пять человек

Пять человек погибли и столько же пострадали в ДТП в Курганской области 11 мая. Там микроавтобус столкнулся с Audi Q7. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Легковушка ехала по автодороге «Екатеринбург — Шадринск — Курган» в сторону Екатеринбурга. В это же время в сторону Тюмени двигался автобус Mercedes Benz.
Ребенка сначала госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось. В аварии также пострадали пять человек: четыре пассажиров микроавтобуса и женщина из легковушки.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.