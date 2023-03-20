В ДТП в центре Рязани пострадал 3-летний ребёнок

В субботу, 18 марта, в Рязани произошло ДТП, в результате которого травмы получил ребёнок. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Дорожная авария случилась около 9:45 возле дома 18 по Первомайскому проспекту. За рулём Kia Sportage находилась 38-летняя местная жительница. По предварительным данным, её автомобиль столкнулся с Haval Jolion под управлением 41-летнего мужчины.

Трёхлетний ребёнок, находившийся в Kia Sportage, получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка случившегося.