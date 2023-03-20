Понедельник, 20 марта, 2023
Татьяна Проводина

В ДТП в центре Рязани пострадал 3-летний ребёнок

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В субботу, 18 марта, в Рязани произошло ДТП, в результате которого травмы получил ребёнок. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Дорожная авария случилась около 9:45 возле дома 18 по Первомайскому проспекту. За рулём Kia Sportage находилась 38-летняя местная жительница. По предварительным данным, её автомобиль столкнулся с Haval Jolion под управлением 41-летнего мужчины.

Трёхлетний ребёнок, находившийся в Kia Sportage, получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка случившегося.

В ДТП в центре Рязани пострадал 3-летний ребёнок
В ДТП в центре Рязани пострадал 3-летний ребёнок

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации