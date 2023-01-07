В ДТП в Александро-Невском районе пострадали четыре человека

В произошедшем 5 января в Александро-Невском районе ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает издательство «Пресса».
ДТП произошло на автодороге Р-22 недалеко от села Ново-Тишево. Водитель автобуса Setra 1976 года рождения, по всей видимости, неправильно выбрал скоростной режим. Его автомобиль врезался в Kia Sportrage, за рулём которого находилась девушка 1992 года рождения. Далее Kia столкнулась с Ладой Вестой, ей управляла женщина 1980 года рождения.
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