В ДТП в Александро-Невском районе пострадали четыре человека

В произошедшем 5 января в Александро-Невском районе ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает издательство «Пресса».

ДТП произошло на автодороге Р-22 недалеко от села Ново-Тишево. Водитель автобуса Setra 1976 года рождения, по всей видимости, неправильно выбрал скоростной режим. Его автомобиль врезался в Kia Sportrage, за рулём которого находилась девушка 1992 года рождения. Далее Kia столкнулась с Ладой Вестой, ей управляла женщина 1980 года рождения.

– В результате случившегося автомобиль Kia съехал с дороги. Водитель и пассажиры, три женщины и годовалый ребенок, получили травмы. Они находятся в Александро-Невской больнице под наблюдением местных врачей, – говорится в сообщении.