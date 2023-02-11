Суббота, 11 февраля, 2023
7info

В ДТП с грузовиком в Рязанской области погибли четыре человека

На главнуюНовости Рязани

В пятницу, 10 февраля, около 23.00 часов в Михайловском районе на 218-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло ДТП, в результате которого погибли четверо мужчин. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля «Скания» и легкового автомобиля «Лада Приора». В результате ДТП находившиеся в автомобиле «Лада Приора» водитель и трое пассажиров получили смертельные травмы. Водитель грузовика не пострадал.

Среди погибших несовершеннолетних нет. Личности погибших устанавливаются.

Движение по автодороге Р-22 «Каспий» не перекрывалось. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В ДТП с грузовиком в Рязанской области погибли четыре человека

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации