В ДТП с грузовиком в Рязанской области погибли четыре человека

В пятницу, 10 февраля, около 23.00 часов в Михайловском районе на 218-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло ДТП, в результате которого погибли четверо мужчин. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля «Скания» и легкового автомобиля «Лада Приора». В результате ДТП находившиеся в автомобиле «Лада Приора» водитель и трое пассажиров получили смертельные травмы. Водитель грузовика не пострадал.

Среди погибших несовершеннолетних нет. Личности погибших устанавливаются.

Движение по автодороге Р-22 «Каспий» не перекрывалось. Обстоятельства аварии устанавливаются.