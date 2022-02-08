В ДТП с грузовиком, перевозящим брёвна, в пострадал человек

В результате ДТП с грузовиком, перевозившим брёвна, пострадал человек. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

7 февраля в 19.35 на 36-м километре автодороги «Рязань — Спас-Клепики» 27-летняя жительница Ивановской области, управляя автомобилем «Чери», не учла боковой интервал, скорость движения и совершила столкновение с автомобилем «МАЗ» под управлением 35-летнего жителя Рязанской области. После этого грузовик врезался в «Рено Премиум» под управлением 31-летнего водителя.

Мужчина, управлявший грузовиком, госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.