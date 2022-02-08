0.1 C
Рязань
Вторник, 8 февраля, 2022

В ДТП с грузовиком, перевозящим брёвна, в пострадал человек

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В ДТП с грузовиком, перевозящим брёвна, в пострадал человек

7info
Предыдущая статьяЕлена Сорокина призвала городские службы активно бороться с последствиями непогоды

В результате ДТП с грузовиком, перевозившим брёвна, пострадал человек. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

7 февраля в 19.35 на 36-м километре автодороги «Рязань — Спас-Клепики» 27-летняя жительница Ивановской области, управляя автомобилем «Чери», не учла боковой интервал, скорость движения и совершила столкновение с автомобилем «МАЗ» под управлением 35-летнего жителя Рязанской области. После этого грузовик врезался в «Рено Премиум» под управлением 31-летнего водителя.

Мужчина, управлявший грузовиком, госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В ДТП с грузовиком, перевозящим брёвна, в пострадал человек
В ДТП с грузовиком, перевозящим брёвна, в пострадал человек
В ДТП с грузовиком, перевозящим брёвна, в пострадал человек
В ДТП с грузовиком, перевозящим брёвна, в пострадал человек

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,932ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img