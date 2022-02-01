-6.6 C
Рязань
Вторник, 1 февраля, 2022

В ДТП с фурой в Шиловском районе пострадала 29-летняя девушка

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В ДТП с фурой в Шиловском районе пострадала 29-летняя девушка

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области
Предыдущая статьяПоявилось видео ДТП со скорой в рязанской Горроще

В Шиловском районе Рязанской области на 284-м километре трассы М5 «Урал» вечером 31 января случилось ДТП с участием легкового автомобиля Suzuki SX4 и большегруза Iveco с цистерной, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

По предварительной версии, 29-летняя жительница Пензы на Suzuki не справилась с управлением, столкнулась с фурой Iveco под управлением 54-летнего жителя Краснодарского края.

В результате ДТП девушка-водитель легкового автомобиля получила травмы. Ей потребовалась медицинская помощь.

Реклама

По факту происшествия полиция проводит проверку. 

В ДТП с фурой в Шиловском районе пострадала 29-летняя девушка

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,889ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img