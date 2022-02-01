В ДТП с фурой в Шиловском районе пострадала 29-летняя девушка

В Шиловском районе Рязанской области на 284-м километре трассы М5 «Урал» вечером 31 января случилось ДТП с участием легкового автомобиля Suzuki SX4 и большегруза Iveco с цистерной, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной версии, 29-летняя жительница Пензы на Suzuki не справилась с управлением, столкнулась с фурой Iveco под управлением 54-летнего жителя Краснодарского края.

В результате ДТП девушка-водитель легкового автомобиля получила травмы. Ей потребовалась медицинская помощь.

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По факту происшествия полиция проводит проверку.