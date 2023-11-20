В ДТП на заснеженной рязанской дороге погиб приехавший в отпуск боец СВО

Два человека погибли в результате ДТП на заснеженной дороге в Рязанской области, сообщает телеграм-канал «Новая газета Рязань».

Об аварии, случившейся 20 ноября в 20.00 в селе Пехлец Кораблинского района, журналистам рассказал очевидец.

По его словам, Daewoo Matiz «вытащило на встречку» и легковушка залетела под фуру. На месте погибли два пассажира — молодая женщина и мужчина. Последний приехал из зоны СВО в отпуск.

По словам очевидца, на место прибыли сотрудники ГИБДД, а также дорожные службы, чистящие снег.

— Дорога очень тяжелая, сами едем почти на ощупь, — рассказал очевидец.