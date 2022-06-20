В ДТП на Западе Москвы пострадали три пешехода, сообщила столичная Госавтоинспекция.

ДТП произошло на Боровском шоссе, в районе дома 2, корпус 5

По предварительным данным, водитель автомобиля «Шкода» такси проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу

В результате дорожной аварии пострадали три пешехода — две женщины и один мужчина, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.