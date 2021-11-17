В ДТП на улице Большой в Рязани пострадали два человека

В результате ДТП на улице Большой в Рязани пострадали два человека. подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Во вторник, 16 ноября, в 21:50, у дома № 92 20-летний рязанец, управлявший «Шевроле Ланос», совершил столкновение с автомобилем «Хёндай Солярис» под управлением 35-летнего жителя областного центра.

Травмы получили пассажиры «Хёндая» в возрасте 17 и 42 лет. Обоим потребовалась помощь медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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