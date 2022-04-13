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Среда, 13 апреля, 2022

В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три сотрудницы полиции

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В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три сотрудницы полиции

Александр Ильин
Фото: vk.com/avtotimes_vd

Вечером 12 апреля в аварии на 146-м километре трассе Ростов — Семикаракорск – Волгодонск погибли три сотрудницы управления МВД России «Волгодонское», сообщает пресс-служба полиции региона. 

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По данным правоохранителей, водитель фуры DAF врезался во внедорожник Hyundai Creta, которой находился на полосе попутного движения перед светофором. 

В результате удара Hyundai столкнулся с впереди стоящим грузовиком MAN. На месте погибли три находившиеся в салоне внедорожника человека — водитель и пассажиры. 

Погибшие — сотрудницы полиции, которые ехали домой со службы. По факту случившегося организована проверка.

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