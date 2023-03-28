Вторник, 28 марта, 2023
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В ДТП на трассе Рязань — Скопин погиб 32-летний мужчина

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В результате ДТП на трассе Рязань — Скопин погиб 32-летний мужчина, сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области. 

По данным Госавтоинспекции, авария случилась 28 марта в 14.15 на 14-м километре автодороги Рязань-Пронск-Скопин. Водитель автомобиля «Шевроле Нива», 1969 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Ладу Гранту» под управлением водителя 1990 года рождения.

Мужчина, находившийся за рулём «Лады», погиб на месте. 

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. 

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