В ДТП на трассе Рязань — Скопин погиб 32-летний мужчина

В результате ДТП на трассе Рязань — Скопин погиб 32-летний мужчина, сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась 28 марта в 14.15 на 14-м километре автодороги Рязань-Пронск-Скопин. Водитель автомобиля «Шевроле Нива», 1969 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Ладу Гранту» под управлением водителя 1990 года рождения.

Мужчина, находившийся за рулём «Лады», погиб на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.