Четверг, 6 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Дягилево планируют установить дополнительные уличные светильники

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Фото с сайта Рязанской городской думы

Председатель Совета дягилевских цыган Рязани Виталий Мунтьян и активистка посёлка Галина Королёва на личном приёме председателя Рязанской городской думы Татьяны Панфиловой обратили внимание на необходимость установки дополнительных светильников.

Особенно дополнительное освещение требуется в районе 1-го и 3-го Аллейных проездов и улицы Урожайной.

По словам Татьяны Панфиловой, в ближайшее время на место выедут представители управления благоустройства администрации Рязани. После оценки объёма работ будет рассмотрена возможность установки дополнительных светильников на существующих столбах.

В Дягилево планируют установить дополнительные уличные светильники

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