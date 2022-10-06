В Дягилево планируют установить дополнительные уличные светильники

Председатель Совета дягилевских цыган Рязани Виталий Мунтьян и активистка посёлка Галина Королёва на личном приёме председателя Рязанской городской думы Татьяны Панфиловой обратили внимание на необходимость установки дополнительных светильников.

Особенно дополнительное освещение требуется в районе 1-го и 3-го Аллейных проездов и улицы Урожайной.

По словам Татьяны Панфиловой, в ближайшее время на место выедут представители управления благоустройства администрации Рязани. После оценки объёма работ будет рассмотрена возможность установки дополнительных светильников на существующих столбах.

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