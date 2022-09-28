В детской ОКБ спасли девочку с серьёзными ожогами

Трёхлетняя девочка, получившая ожоги дома, поступила в стационар в детскую ОКБ. Подробности сообщили в Минздраве Рязанской области.
Причиной трагедии стала игра на кухне. Малышка открыла духовку и села на её дверцу. Плита наклонилась, и стоявшая на конфорке кастрюля с горячей пищей опрокинулась на ребёнка.
Главный врач ОКБ Инна Лебедева рассказала, что современные газовые плиты не такие устойчивые, как были раньше. Теперь можно крепить плиту на гибкие шланги, и они более мобильны.
У пострадавшей диагностировали ожоги груди, спины, шеи, рук, головы и плеч — всего около 28%.
Врачи применили методы консервативного лечения. Ребёнок долго пробудет в больнице: лечение будет длиться около месяца, может потребоваться пересадка кожи.
Заведующий хирургическим отделением детской ОКБ Олег Ларькин объяснил, что лечение ожогов эмоционально тяжело для ребёнка и трудоёмко для медперсонала.
Если ребёнок получает серьёзные ожоги, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних всегда проводят проверку.
Медработники напоминают родителям об опасности бытовых травм, которые дети получают из-за недосмотра взрослых.