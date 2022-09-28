В детской ОКБ спасли девочку с серьёзными ожогами

Трёхлетняя девочка, получившая ожоги дома, поступила в стационар в детскую ОКБ. Подробности сообщили в Минздраве Рязанской области.

Причиной трагедии стала игра на кухне. Малышка открыла духовку и села на её дверцу. Плита наклонилась, и стоявшая на конфорке кастрюля с горячей пищей опрокинулась на ребёнка.

Главный врач ОКБ Инна Лебедева рассказала, что современные газовые плиты не такие устойчивые, как были раньше. Теперь можно крепить плиту на гибкие шланги, и они более мобильны.

Инна Лебедева: «К сожалению, это не первый случай в нашей практике, когда на ребёнка переворачивается газовая плита»

У пострадавшей диагностировали ожоги груди, спины, шеи, рук, головы и плеч — всего около 28%.

Врачи применили методы консервативного лечения. Ребёнок долго пробудет в больнице: лечение будет длиться около месяца, может потребоваться пересадка кожи.

Заведующий хирургическим отделением детской ОКБ Олег Ларькин объяснил, что лечение ожогов эмоционально тяжело для ребёнка и трудоёмко для медперсонала.

Олег Ларькин: «Используются современные перевязочные средства, чтобы ускорить заживление, уменьшить боль, быстрее отправить домой. в случае пересадки кожи сроки пребывания в больнице у маленького пациента увеличиваются»

Если ребёнок получает серьёзные ожоги, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних всегда проводят проверку.

Медработники напоминают родителям об опасности бытовых травм, которые дети получают из-за недосмотра взрослых.