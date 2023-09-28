Четверг, 28 сентября, 2023
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В деревне Хирино открылась модернизированная библиотека

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Изображение от jcomp на Freepik

В деревне Хирино Рязанского района открылась библиотека, модернизированная по нацпроекту «Культура».

В библиотеке выполнен ремонт здания, организованы пространства, предназначенные для книговыдачи и чтения, работы на компьютере, занятия досугом и проведения мероприятий.

Книжный фонд пополнили более чем 3 700 экземпляров художественной, детской и учебной литературы.

Посетители библиотеки получат доступ к Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке и электронным услугам органов власти, уточняет сайт регионального правительства.

Министр культуры региона Марина Кауркина отметила, что за 5 лет реализации нацпроекта в Рязанской области открылись 22 библиотеки нового поколения.

Ранее модернизированная библиотека открылась в Шилово.

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