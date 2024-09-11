Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в День трезвости врач назвала изданию Life.ru худшие способы борьбы с похмельем.

Многие думают, что утром после застолья полезно выпить небольшую дозу алкоголя. Однако, по словам медика, этот способ принесет лишь временное облегчение и повысит токсическую нагрузку на организм, включая печень и головной мозг.

Кроме того, такой метод повышает риск формирования алкогольной зависимости.

Некоторые люди пьют кофе или энергетики, чтобы взбодриться после принятия алкоголя. Однако кофеин и другие стимуляторы усиливают обезвоживание, повышают артериальное давление, увеличивают нагрузку на сердце.

Еще один неполезный способ борьбы с похмельем – прием парацетамола. Дело в том, что это повышает риск токсического поражения печени и острой печеночной недостаточности.

Кроме того, Кашух не советует пить газировки, соки, мочегонные препараты, а также пытаться справиться с похмельем благодаря физической нагрузке.