Среда, 11 сентября, 2024

В День трезвости врач назвала худшие способы борьбы с похмельем

Автор: powder

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Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в День трезвости врач назвала изданию Life.ru худшие способы борьбы с похмельем.

Многие думают, что утром после застолья полезно выпить небольшую дозу алкоголя. Однако, по словам медика, этот способ принесет лишь временное облегчение и повысит токсическую нагрузку на организм, включая печень и головной мозг.

Кроме того, такой метод повышает риск формирования алкогольной зависимости.

Некоторые люди пьют кофе или энергетики, чтобы взбодриться после принятия алкоголя. Однако кофеин и другие стимуляторы усиливают обезвоживание, повышают артериальное давление, увеличивают нагрузку на сердце.

Еще один неполезный способ борьбы с похмельем – прием парацетамола. Дело в том, что это повышает риск токсического поражения печени и острой печеночной недостаточности.

Кроме того, Кашух не советует пить газировки, соки, мочегонные препараты, а также пытаться справиться с похмельем благодаря физической нагрузке.

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