В День Победы по рязанским улицам пройдет колонна мобильных бригад

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В День Победы, 9 мая, по рязанским улицам пройдет колонна мобильных бригад. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Старт акции будет дан в 11:20 от площади Победы. Рязанские коллективы проедутся на стилизованных автомобилях по всем районам города для создания атмосферы праздника.

Колонна из 5 машин проследует по маршруту: пл. Победы – Вокзальная – Чкалова – Стройкова – Гагарина – Спортивная – Есенина – пл. Театральная – Циолковского – проезд Яблочкова – ул. Зубковой – Советской Армии – Новоселов – Касимовское шоссе – пл. Свободы – Первомайский проспект – Юбилейная – Крупской – Мервинская – Октябрьская – Интернациональная – проезд Шабулина – Октябрьская – Михайловское шоссе.

Во время движения колонна будет останавливаться в микрорайонах, артисты будут давать мини-концерт для жителей близлежащих домов, исполнять военные песни.