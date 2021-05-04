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Вторник, 4 мая, 2021
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В День Победы по рязанским улицам пройдет колонна мобильных бригад

Елена Лобанова
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В День Победы, 9 мая, по рязанским улицам пройдет колонна мобильных бригад. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Старт акции будет дан в 11:20 от площади Победы. Рязанские коллективы проедутся на стилизованных автомобилях по всем районам города для создания атмосферы праздника. 

Колонна из 5 машин проследует по маршруту: пл. Победы – Вокзальная – Чкалова – Стройкова – Гагарина – Спортивная – Есенина – пл. Театральная – Циолковского – проезд Яблочкова – ул. Зубковой – Советской Армии – Новоселов – Касимовское шоссе – пл. Свободы – Первомайский проспект – Юбилейная – Крупской – Мервинская – Октябрьская – Интернациональная – проезд Шабулина – Октябрьская – Михайловское шоссе.

Во время движения колонна будет останавливаться в микрорайонах, артисты будут давать мини-концерт для жителей близлежащих домов, исполнять военные песни.

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