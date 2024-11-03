В День народного единства Центральную Россию атакует очередной циклон

Очередной циклон обрушится на Центральную Россию в понедельник, 4 ноября. В праздничный день центральные регионы могут оказаться во власти снегопадов, передаёт центр погоды «Фобос».

В воскресенье, 3 ноября, нас ждёт своеобразная «передышка» между циклонами. Пройдут небольшие осадки в виде снега, на дорогах возникнет гололедица.

В понедельник жителей ЦФО атакует очередное ненастье. С ним придут снегопады, метели. Снежный покров в высоту может увеличиться до 3-8 см.

Днём столбики термометров не поднимутся выше −3…+2 градусов.