В День города в Рязани прошел культурный марафон

31 августа, в День города на Лыбедском бульваре было много зрителей, артистов, развлекательных площадок. Но среди них была одна — интеллектуальная и просветительская. Она называлась «Рязань — город музеев».

Череда познавательных лекций с 12 до 16 часов держала в напряжении зрителей. Конечно, это был первый опыт такой площадки. В столицах России — Москве и культурной столице Санкт-Петербурге, в Дни города на каждом метре можно встретить экскурсоводов, краеведов, историков и видных лекторов. Все проводится бесплатно. Не только песни, танцы и еда —городское пространство буквально усеяно интеллектуальными площадками и представителями образовательного туризма.

В праздничной программе Рязани тоже нашлось место для просветительских встреч. Открыла культурный марафон Ксения Паначева, известный в нашем городе краевед, экскурсовод, создатель музея «Аромат времени». Ксения погрузила зрителей в респектабельный мир 19 века. Шляпы, перчатки, украшения, духи— все это можно назвать произведениями искусства, и в этих произведениях люди когда-то просто жили, дышали, ходили. Подражали знаменитостям того времени — оперным дивам Франции и Италии. Производством духов занимались аптекари. О важных рязанских аптекарях все пришедшие на День города узнали именно на этой встрече.

Историческому салону Ксении Паначевой в этом году пять лет, а сейчас она готовится открыть следующий проект, который будет посвящен Эрасту Гарину, королю из «Золушки». С особенным шармом удается Ксении творить свои замыслы.

И в продолжении историй о 19 столетии Нина Карсанина, заведующая залом-музеем редкой книги ЦГБ имени C.А. Есенина представила раритеные книги: «Живописная Россия» Семенова-Тян-Шанского, прижизненную книгу о генерале Скобелеве и многие другие с золотым тиснением, которые в руках держать не каждому смертному удается. А в библиотеке можно эти книги увидеть воочию и погрузиться в их глубокое содержание.

Музей путешественников показал сюжет о юбиляре этого года, композиторе Василии Агапкине, а также видеоэссе про мореплавателя и общественного деятеля Рязани 19 века Лаврентия Загоскина. Научный сотрудник Ксения Соломачева прочла лекцию, посвященную Русской Америке, а Александр Капитанов-директор музея поделился об экспедициях, в которые он ходит вместе с представителями Русского географического общества.

Купцов, построивших Рязань, создавших свои шоколадные и сахарные империи, увлекательно представила директор Музея истории рязанского леденца Наталья Майзельс. Ее красочная презентация познакомила зрителей с портретами Гаврилы Рюмина и Николая Шишкова, чьи имена золотом вписаны в историю Руси.

Для детей, пришедших на праздник с родителями, показали настоящий моноспектакль про Авдотью Рязаночку. Интерактивный музей сказок «Забава» приготовил для ребят такое чудо. Сама руководитель музея, актриса Татьяна Кравцова в красном кокошнике и расшитом костюме с куклой в руках сыграла сказку про Авдотью. И из ее загадочного сундука выглядывали персонажи других легенд рязанского края.

Наталья Дмитриева из Музея «Мир кукол» поражала гуляющих горожан авторскими куклами, похожими на живых людей.

Волшебный чемодан с театральным реквизитом принесла директор Музейной галереи «Рязанское наследие театра и кино» Ольга Серегина. Прохожие заглядывали во внутрь чемодана в надежде разгадать тайны театрального закулисья. А на своей лекции Ольга рассказала собравшимся об актерах, родившихся на нашей земле: о самом красивом мушкетере советского кино Игоре Старыгине и об артисте Александре Фатюшине — настоящем русском характере, сроднившимся с образом своих героев.

Елена Венедиктова, сама большая мастерица шить и вышивать возглавила недавно в Рязани Музей лоскутного шитья «Шили-были». Фестивали, подиумы, дефиле — теперь это жизнь ее музея. На стыке живописи и танца — так творится высокая мода, и Елена объединяет мастеров из разных регионов страны в пропаганде российских коллекций, сделанных по всем канонам дизайнерской моды.

А удивила горожан поэт Алла Орлова, которая тоже недавно создала свою Музейную фабрику «Настоящие специи». Рассказ об этом, с элементами сельхоз.терминов оказался интересным зрителям, которые буквально завалили вопросами героиню.

По окончании встречи Алла читала свои стихи.

А еще на культурном марафоне прозвучали строки Якова Полонского, 205-летний юбилей которого отметит Рязань в этом году. Поэт и экскурсовод Василий Фролов, в костюме Полонского встречал гостей на Лыбедском бульваре у памятника Евпатию Коловрату и учтиво предлагал посетить площадку «Рязань — город музеев».

И по окончании праздника приглашал заглянуть в кабинет Полонского, который создан в ЦГБ имени C А Есенина.

«Пахнет хлебом» — так называется еще один вкусный музей города, где о хлебе с любовью свой напевный сказ донесла до публики Екатерина Шибаева. Мастер-классы она проводила на гастрономический площадке возле цирка, куда пригласила всех желающих для продолжения знакомства с собственной музейной выпечкой.

Организаторы культурного марафона, сотрудники Есенинки, журналист и режиссер Ирина Нечаева и экскурсовод Василий Фролов пожелали своим гостям доброго здоровья, а Ольга Серегина предложила дружить музеями. Что ж, еще одним сообществом интеллигентных и самобытных людей будет прирастать город Рязань.