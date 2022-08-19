В день города рязанцев ожидает музыкальный фейерверк, два праздничных салюта и большой КВН

19 августа на пресс-конференции для журналистов была анонсирована программа Дня города Рязани.

Праздничные мероприятия пройдут с 26 по 28 августа.

День Рождения начнётся с «праздничного стола». 26 августа на Лыбедском бульваре стартует фестиваль «Рязанское гостеприимство». Переместившись на улицу Почтовую, жители и гости города споют вместе с уличными музыкантами на «Подбелке-2022».

«Вишенкой на торте» праздника станет музыкальный кубок КВН «Поющий косопуз-2022», который пройдёт с 18.00 до 21.00 в Зелёном театре ЦПКиО.

Специальный гость фестиваля — команда КВН Высшей лиги «Русская дорога» по словам, директора Центральной Лиги Международного союза КВН Алексея Жеглова, уже «летит в Рязань». Кроме того, ведущим фестиваля станет не менее известный медийный КВНщик, а редактором известный «человек с лысыми волосами».

27 августа Рязань приглашает на день рождения своих юных жителей. Детский День города «Азбука Рязани» пройдёт на Лыбедском бульваре с 15.00 до 18.00. Юные зрители и их родители, бабушки и дедушки узнают много интересного об истории и знаменитых людях Рязани.

Вечером горожан и гостей ждёт праздничный гала-концерт и фейерверк.

— В 19:30 начнется гала-концерт. В качестве подарка ко Дню города выступит Тина Кузнецова. Эта исполнительница была выбрана не случайно, потому что тема форума — наследие, нарядная губерния. Поэтому хотелось продолжить фольклорную тему, только в современном прочтении. Тина как раз отвечает этой теме. В этом году две локации для салюта — на Лыбедском бульваре в 21:30 и в районе УРТ в 22:30, — анонсировала предстоящие события начальник управления культуры Ольга Голева.

Третий день празднования пройдёт на территории Рязанского Кремля, где состоится VII фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны», самому юному участнику едва исполнилось 6 лет. Этот факт очень органично вписывается в концепцию праздника – город древний, город молодой.

Организаторы постарались составить программу таким образом, чтобы каждый житель нашёл локацию по душе.