В деле начальника отдела рязанского предприятия появился новый эпизод

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В уголовном деле начальника отдела материально-технического обеспечения одного из предприятий Рязани выявлен новый эпизод. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Задержанного обвиняют в получении взяток почти на 10 миллионов рублей. Следователи выяснили, что в период с 1 июля 2009 по 28 апреля 2015 года мужчина получил от директора саратовской организации 5,6 миллионов рублей через посредников. За это он оказывал помощь в заключении договоров.

– Выявление дополнительного эпизода стало возможным в результате тесного взаимодействия следственного управления с региональными УЭБ и ПК УМВД России и УФСБ России, – сообщается в пресс-релизе.

Расследование уголовного дела продолжается.