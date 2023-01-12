В декабре 2022 года в Рязанской области на свет появились Наполеон и Венера

Главное управление ЗАГС Рязанской области рассказало о самых популярных и самых редких именах, которые жители региона давали своим новорождённым детям в декабре минувшего года.

Чаще всего при регистрации рождения мальчикам давали имена: Артём, Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Михаил, Арсений, Ярослав, Иван, Даниил;

девочкам — Ева, Анастасия, Ксения, Вероника, Василиса, Алиса, София, Анна, Екатерина, Мария.

Необычные имена, данные при рождении мальчикам в Рязанской области:

Макарий, Добрыня, Святослав, Лука, Леонид, Георгий, Игнат, Валерий, Валентин, Наполеон

Редкими именами для девочек в декабре 2022 стали:

Аксинья, Дионисия, Станислава, Аврора, Регина, Венера, Евангелина, Таисия, Виолетта, Стелла.