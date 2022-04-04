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Рязань
Понедельник, 4 апреля, 2022

В Дашково-Песочне засняли полуголого мужчину на проезжей части

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В Дашково-Песочне засняли полуголого мужчину на проезжей части

7info

В Дашково-Песочне мужчина с обнажённым торсом сидел прямо на проезжей части дороги. Видео опубликовала группа «RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ».

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Запись сделана 4 апреля. Мужчина просит отвезти его «до войны».

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