В Дашково-Песочне засняли полуголого мужчину на проезжей части

В Дашково-Песочне мужчина с обнажённым торсом сидел прямо на проезжей части дороги. Видео опубликовала группа «RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ».
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Запись сделана 4 апреля. Мужчина просит отвезти его «до войны».
В Дашково-Песочне мужчина с обнажённым торсом сидел прямо на проезжей части дороги. Видео опубликовала группа «RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ».
Запись сделана 4 апреля. Мужчина просит отвезти его «до войны».
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