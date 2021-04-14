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Среда, 14 апреля, 2021
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В Дашково-Песочне загорелась трава

7info
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Днём 14 апреля в микрорайоне Дашково-Песочня загорелась трава. Информация появилась в группе Рязань.

Видео сделано из дома №30 на улице Зубковой. 


Видео: Александр Трост

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