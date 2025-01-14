В Дашково-Песочне выявлено превышение ПДК взвешенных частиц в воздухе

Министерство природопользования Рязанской области опубликовало данные о результатах мониторинга состояния атмосферного воздуха в Рязани за период 23 декабря 2024 года — 12 января 2025 года.

Замеры производились передвижными экологическими лабораториями в разных частях города. В частности, 23 декабря эксперты работали на улицах Загородной и Черновицкой, на следующий день в Октябрьском городке и на улице Связи. 10 января — на Славянском проспекте и улице Зубковой.

Отбирались пробы и проводились анализы на оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан, фенол.

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За этот период превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

Кроме того, в Рязани работают стационарные посты, которые находятся в Канищеве, Дашково-Песочне и около Кремля. Они также не выявили превышений ПДК опасных веществ.

8 января стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлены превышения ПДК взвешенных частиц РМ2.5 и РМ10 в концентрациях 6,4 ПДКмр и 3,4 ПДКмр соответственно.

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Результаты замеров направлены в различные ведомства, включая природоохранную прокуратуру.