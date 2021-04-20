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В центре Рязани трактор мыл улицы в дождь

7info
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Днём во вторник, 20 апреля, на Первомайском проспекте трактор мыл улицу во время дождя. Соответствующая информация появилась в группе Новости Рязани ВКонтакте.

– Вот так и живём –  когда на улице пыль и жара, никто тротуар не поливает, а вот в дождь –  самое время. Как так? – задаёт вопрос автор поста. 

Свой комментарий по этому поводу дала одна из пользовательницы соцсети: 

Когда в Москве происходила такая ситуация, то там был такой ответ: вы ведь замачиваете бельё сначала, а потом всё отстираиваете! Просто грязь после дождя и моющей машины легче отмывается!

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