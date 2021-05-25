В центре Рязани проходит рейд по тонировке

На Первомайском проспекте Рязани работают сотрудники Госавтоинспекции. Ролик опубликовала группа Дороги Рязани.
Инспекторы массово останавливают автомобили для проверки законности тонировки.
На Первомайском проспекте Рязани работают сотрудники Госавтоинспекции. Ролик опубликовала группа Дороги Рязани.
Инспекторы массово останавливают автомобили для проверки законности тонировки.
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