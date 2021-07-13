В центре Рязани поймали мотоциклиста, лишённого прав

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Полицейские задержали рядом с площадью Победы в Рязани мотоциклиста, лишённого прав. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники ПСС обратили внимание на мотоцикл с замазанным краской номером, находившемся под задним крылом. Правоохранители проверили документы у 37-летнего рязанца, выяснилось, что мужчина лишён водительских прав.

Сотрудники Госавтоинспекции дополнительно установили, что страховой полис просрочен.

На мотоциклиста составили административные протоколы. Мужчину ждёт арест или штраф в 30 тысяч рублей за управление транспортным средством без прав. За езду без страховки рязанца оштрафовали на 800 рублей.