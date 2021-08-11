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Среда, 11 августа, 2021
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В центре Рязани депутат Гордумы нашла в бесхозной постройке гроб

Елена Лобанова
В центре Рязани депутат Гордумы нашла в бесхозной постройке гроб
Фото "Рязанские ведомости"
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На улице Горького в Рязани депутаты городской думы нашли гроб в бесхозной постройке. Об этом сообщают «Рязанские ведомости«. 

К постройке депутата Светлану Воронкову и ее помощницу привел житель дома №18к1 по улице Горького Игорь Горячев. Внутри здания депутат нашла гроб. 

Местный житель рассказал, что постройка находится во дворе и не закрывается. Ее уже облюбовали бомжи, что пугает жителей близлежащих домов. 

– Мы выяснили, что данная постройка за городом не числится, хотя стоит на муниципальной земле. Мы ее хотим снести и благоустроить место. Есть варианты сделать тут парковку или же детскую площадку, — отметил Горячев. 

Жителям предложили определить вид работ, а после обратиться к Варнаковой для участия в программе «Комфортная городская среда».

  • В центре Рязани депутат Гордумы нашла в бесхозной постройке гроб
  • В центре Рязани депутат Гордумы нашла в бесхозной постройке гроб
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