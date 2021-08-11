В центре Рязани депутат Гордумы нашла в бесхозной постройке гроб

На улице Горького в Рязани депутаты городской думы нашли гроб в бесхозной постройке. Об этом сообщают «Рязанские ведомости«.
К постройке депутата Светлану Воронкову и ее помощницу привел житель дома №18к1 по улице Горького Игорь Горячев. Внутри здания депутат нашла гроб.
Местный житель рассказал, что постройка находится во дворе и не закрывается. Ее уже облюбовали бомжи, что пугает жителей близлежащих домов.
Жителям предложили определить вид работ, а после обратиться к Варнаковой для участия в программе «Комфортная городская среда».