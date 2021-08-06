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Пятница, 6 августа, 2021
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В центре Нижнего Тагила горожане занялись сексом на глазах у прохожих

Никита Брыкин
В центре Нижнего Тагила горожане занялись сексом на глазах у прохожих
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Житель Нижнего Тагила запечатлел на видео, как горожане занялись оральным сексом на Привокзальной площади, пишет портал «Между строк».

По словам автора ролика, речь идет о двух мужчинах.

«Вот так вот у нас отдыхают. Вокзал. Площадь. Люди ходят, вот пацаненок мимо проходит, а они кайфуют. Им просто в кайф», – посетовал местный житель.

Сотрудники правоохранительных органов назвали случившееся грубым нарушением общественного порядка. Они призывают горожан в таких случаях сообщать об этом в полицию для своевременного реагирования и принятия мер к нарушителям.

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