В Центре Мой бизнес стартовала акция к первому сентября

МойБизнесПомогает — это благотворительное движение, которое организуется Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой Бизнес».
Основная цель акции — приобщить бизнес и неравнодушных лиц к помощи нуждающимся гражданам.
Центр «Мой Бизнес» в Рязанской области принял решение помочь фонду охраны женского здоровья «Мы вместе» и детскому приюту «Марфа».
Принять участие в инициативе может любой желающий.
Перечень необходимых товаров:
Школьная канцелярия, портфели, детские наборы для творчества, конструкторы, журналы.
Средства гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, крем для рук и лица, детский крем, подгузники).
Детское питание (каши и пюре).
Детские игрушки.
Подарки можно принести в Центр Мой бизнес по адресу: г. Рязань, улица Каширина, дом 1Б, 2 подъезд, 3 этаж.
Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к нам!