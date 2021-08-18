21.4 C
Рязань
Четверг, 19 августа, 2021
На главнуюМой Бизнес. Рязанская область
Мой Бизнес. Рязанская областьНовости РязаниОбщество

В Центре Мой бизнес стартовала акция к первому сентября

7info7
В Центре Мой бизнес стартовала акция к первому сентября
- Advertisement -

МойБизнесПомогает — это благотворительное движение, которое организуется Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой Бизнес».

Основная цель акции — приобщить бизнес и неравнодушных лиц к помощи нуждающимся гражданам. 

Центр «Мой Бизнес» в Рязанской области принял решение помочь фонду охраны женского здоровья «Мы вместе» и детскому приюту «Марфа».

Принять участие в инициативе может любой желающий.

Перечень необходимых товаров:

Школьная канцелярия, портфели, детские наборы для творчества, конструкторы, журналы.

Средства гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, крем для рук и лица, детский крем, подгузники).

Детское питание (каши и пюре).

Детские игрушки.

Подарки можно принести в Центр Мой бизнес по адресу: г. Рязань, улица Каширина, дом 1Б, 2 подъезд, 3 этаж.
Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к нам! 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]