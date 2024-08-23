В ЦПКиО пройдёт III Фестиваль рязанского кино «Образ»

24 и 25 августа в Зелёном театре ЦПКиО состоится III Фестиваль рязанского кино «Образ». Об этом 7info сообщили организаторы — Event-агентство «Арт-А» и Дирекция культурно-массовых мероприятий «Арт-центр»

24 августа в 20:00 гости Рюминой рощи увидят фестивальную программу, в которую вошли короткометражные фильмы, игровые социальные ролики, юмористические скетчи, анимационные рисованные и пластилиновые фильмы и даже, впервые, документальный фильм (14+).

Участники первого фестивального дня:

Арт-студия «КиноДебют»

Кинообъединение «Юность» г. Кораблино

Народная киностудия «РГРТУ-фильм» им. Рязанцева

Художник-аниматор Алексей Игнатов

Группа «VAVI»

Студия кино «ЮмМедиа»

Детский музыкальный театр «Созвездие Добра»

Киномастерская «ЛучКино» г. Спас-Клепики

Творческое объединение «Delay Production»

Режиссёр Роман Синецкий

Медиастудия «Мир детства» школы-интерната № 26

Студия кино «ЮнМедиа family».

25 августа в 20:00 будет представлена программа — Антология музыкального видео «КлипоМания» (16+).

В этот вечер все желающие, а особенно поклонники рязанских групп и исполнителей, смогут увидеть в одной программе сразу 25 клипов — самых разных по стилям и направлениям: рок-музыка, рэп, хип-хоп, бардовская песня, этника, электроника, пост-рок и мн. др.