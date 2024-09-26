В Чучковском районе прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

В Чучковском районе в формате круглого стола прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Елена Строилова, заместитель главы администрации Чучковского района Наталья Федорова, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Семионова, представители управления социальной защиты населения Рязанской области, Центра занятости населения, Фонда «Защитники Отечества», комплексного центра социального обслуживания населения, ОСФР по Рязанской области.

Представители ведомств рассказали о мерах поддержки, дали разъяснения по льготам для участников СВО и членов их семей.

Участники получили ответы на вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, трудоустройства, оформления удостоверения ветерана боевых действий, узнали, где можно получить консультации по правовым вопросам.

Кроме этого, Елена Строилова рассказала о проекте по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей, который реализуется на базе Штаба общественной поддержки. Анонимную и бесплатную помощь можно получить по телефону или видеосвязи. Сессии проводят высококвалифицированные психологи и реабилитологи из Рязани и Москвы.