В чём причина отключения света в Рязани?

В пятницу, 28 июня, в центре Рязани произошло массовое отключение электричества. Отсутствие света сказалось на планах многих горожан, в том числе выпускников рязанских школ.

Точного ответа о причине отключения, пока нет. Ситуацию прокомментировали представители ГУП РО РГРЭС и администрации Рязани.

По данным энергетиков, сообщение о замыкании кабельной линии на землю поступило в 06:44 28 июня.

— В течении получаса для поиска неисправности производились кратковременные отключения электроэнергии потребителей на улицах Есенина, Окский проезд, Солотчинское шоссе, Грибоедова. В ходе поиска замыкания на землю было выявлено повреждение в электрических сетях МУП УРТ. Эта информация была передана оперативному персоналу МУП УРТ, — говорится в сообщении на странице предприятия ВКонтакте.

Далее идёт сообщение об ошибке персонала МУП УРТ при переключении на тяговых подстанциях. По версии РГРЭС, из-за ошибочных действий транспортников на питающем центре городских сетей отключились два фидера. Из-за этого часть города надолго осталась без света.

В сообщении мэрии Рязани отмечается, что оборудование МУП УРТ исправно, запустить троллейбусы не получается, так как отсутствует необходимое напряжение из-за ремонтных работ на сетях ГУП «РГРЭС».