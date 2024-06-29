В чём причина отключения света в Рязани?

В пятницу, 28 июня, в центре Рязани произошло массовое отключение электричества. Отсутствие света сказалось на планах многих горожан, в том числе выпускников рязанских школ.
Точного ответа о причине отключения, пока нет. Ситуацию прокомментировали представители ГУП РО РГРЭС и администрации Рязани.
По данным энергетиков, сообщение о замыкании кабельной линии на землю поступило в 06:44 28 июня.
Далее идёт сообщение об ошибке персонала МУП УРТ при переключении на тяговых подстанциях. По версии РГРЭС, из-за ошибочных действий транспортников на питающем центре городских сетей отключились два фидера. Из-за этого часть города надолго осталась без света.
В сообщении мэрии Рязани отмечается, что оборудование МУП УРТ исправно, запустить троллейбусы не получается, так как отсутствует необходимое напряжение из-за ремонтных работ на сетях ГУП «РГРЭС».