В Чите мужчина отправится в колонию на 17 лет за сожжение человека заживо 

В Чите мужчина отправится в колонию строго режима на 17 лет за убийство человека. Виновный сжег товарища заживо в тепловом коллекторе.

Как выяснило следствие, мужчина распивал алкогольные напитки в компании двух знакомых коллекторе. Между собутыльниками вспыхнула ссора. Виновный поджег куртки и утеплители, которыми был заблокирован выход. Один из его оппонентов смог спастись, он получил ожоги 2 степени. Другой пострадавший сгорел саживо.

В суде мужчина доказывал, что хотел напугать знакомых. Однако прокурор смог доказать, что преступление было совершенно умышлено.