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Вторник, 24 августа, 2021
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В Чите мужчина отправится в колонию на 17 лет за сожжение человека заживо 

Кристина Белова
В Чите мужчина отправится в колонию на 17 лет за сожжение человека заживо 
Изображение Ronald Plett с сайта Pixabay

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В Чите мужчина отправится в колонию строго режима на 17 лет за убийство человека. Виновный сжег товарища заживо в тепловом коллекторе. 

Как выяснило следствие, мужчина распивал алкогольные напитки в компании двух знакомых коллекторе. Между собутыльниками вспыхнула ссора. Виновный поджег куртки и утеплители, которыми был заблокирован выход. Один из его оппонентов смог спастись, он получил ожоги 2 степени. Другой пострадавший сгорел саживо.

В суде мужчина доказывал, что хотел напугать знакомых. Однако прокурор смог доказать, что преступление было совершенно умышлено.

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