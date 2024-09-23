В четырех районах Рязанской области ликвидировали очаги дикорастущей конопли

В Рязанской области продолжается оперативно-профилактическая операция «Мак-2024». О ней рассказывает пресс-служба регионального УМВД России.

В рамках операции полицейские ликвидировали очаги дикорастущей конопли на площади более 2500 квадратных метров в четырех районах Рязанской области. Коноплю выявили в Скопинском, Ряжском, Михайловском и Спасском районах.

Отмечается, что подобная операция проводится для того, чтобы злоумышленники не могли использовать дикорастущую конопли для изготовления наркотиков.