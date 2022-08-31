Среда, 31 августа, 2022
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В четверг в Горроще отключат холодную воду

Hands фото создан(а) pvproductions - ru.freepik.com

Без холодной воды останутся жители Горрощи в четверг, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причина – ремонт на водопроводе. Его будут проводить с 09.00 до 17.00.

На это время без холодной воды останутся следующие адреса:

  • улица Дзержинского, дом 62 корпус 1, дом 64, дом 68/70;
  • улица Пушкина, дом 38;
  • улица Стройкова, дом 1/64, дом 11, дом 4/62;
  • улица Татарская, дома 14, 18, 20, 22, 24, 33, 33а, 37, 45.

Местных жителей обеспечат технической водой. Её подвоз будет обеспечен с 10.30 до 17.00 по адресу улица Татарская, 24.

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