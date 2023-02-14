В честь Дня Защитника Отечества в Рязани дадут исторический бал

В КДЦ «Октябрь» в Рязани 19 февраля пройдёт бал «Отчизны славные сыны», посвящённый Дню Защитника Отечества. Организатором выступает студия исторического и бального танца «Триумф».

Откроет мероприятие бальный танец Полонез. Также в программе исторические танцы – Вальс Мазурка, Венгерский бальный, Вальс Гавот, Вальс Бостон, танго, польки и танцы под песни на военную тему.

Песни «Служить России», «Я люблю тебя, жизнь», «Песенка кавалергарда» прозвучат в собственном исполнении участников студии. Семейная танцевальная пара выступит с показательным танцем Медленный фокстрот.

Начало бала в 11 часов, вход свободный.

Возрастное ограничение 12+