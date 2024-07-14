В черте Рязани перевернулся катер. Водитель судна пропал без вести

В Рязанской области следователем устанавливаются обстоятельства, при которых в черте областного центра опрокинулся катер. Об этом появилась информация группе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия произошла 14 июля на 696 км реки Ока. Сообщается, что маломерное моторное судно столкнулось с земснарядом, который стоял на якоре возле берега. Транспорт перевернулся.

На борту находилось 5 совершеннолетних пассажиров. Их доставили в больницу, но повреждения они получили незначительные. А водителя моторного судна, мужчину 1998 года, найти пока не удалось: он пропал без вести после столкновения и опрокидывания.

Восточный следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ.