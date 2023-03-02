Четверг, 2 марта, 2023
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В Череповце прокомментировали слухи о диверсантах-парфюмерах с Украины

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Череповецкая полиция прокомментировала информацию о диверсантах-парфюмерах с Украины, написала газета «АиФ».

Местные жители пересылают друг другу сообщения, в которых говорится о деятельности злоумышленников. Утверждается, что они подходят на улицах к людям и предлагают им понюхать тестеры духов. В итоге жертвы якобы умрут через два дня.

Сотрудники полиции назвали эти данные слухами и фейками, заброшенными для нагнетания паники и манипулирования общественным мнением.

Подчеркивается, что подобных случаев не было зафиксировано нигде в России.

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