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Пятница, 10 сентября, 2021
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В Челябинске кондуктор высадила двух школьниц на безлюдной ж/д станции

Александр Ильин
В Челябинске кондуктор высадила двух школьниц на безлюдной ж/д станции

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Кондуктор на Урале высадила на пустой платформе двух школьниц 11 и 16 лет, у которых не было наличных денег для покупки билета. Подросткам пришлось 3 часа идти до ближайшего населённого пункта, сообщает портал «74.RU».

По данным источника, девочки хотели оплатить проезд пластиковой картой, однако в электричке не работал терминал. По словам работника транспорта, школьницы вышли сами. 

Региональная транспортная прокуратура провела проверку случившегося и признала кондуктора виновным. По правилам, она обязана передавать детей транспортной полиции на ближайших платформах. 

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