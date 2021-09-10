В Челябинске кондуктор высадила двух школьниц на безлюдной ж/д станции

Кондуктор на Урале высадила на пустой платформе двух школьниц 11 и 16 лет, у которых не было наличных денег для покупки билета. Подросткам пришлось 3 часа идти до ближайшего населённого пункта, сообщает портал «74.RU».

По данным источника, девочки хотели оплатить проезд пластиковой картой, однако в электричке не работал терминал. По словам работника транспорта, школьницы вышли сами.

Региональная транспортная прокуратура провела проверку случившегося и признала кондуктора виновным. По правилам, она обязана передавать детей транспортной полиции на ближайших платформах.