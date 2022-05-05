5.2 C
Рязань
Четверг, 5 мая, 2022

В Челнах едва не линчевали мигранта, который хотел изнасиловать девочку в лифте

spot_img
На главнуюНовости мира

В Челнах едва не линчевали мигранта, который хотел изнасиловать девочку в лифте

powder

Жители Набережных Челнах едва не линчевали на месте пожилого мигранта, который хотел совратить школьницу, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

- Реклама -

Сообщается, что приезжий из Средней Азии набросился на 13-летнюю девочку в лифте. Злоумышленник начал целовать ее и попытался изнасиловать. Однако ей на помощь вовремя пришли очевидцы. Появилось видео задержания педофила.

«Я в шутку, братан», – утверждал лежащий на земле мужчина.

Он заявил, что поцеловал школьницу «по-отцовски», так как у него самого есть ребенок подобного возраста.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru