В Челябинской области женщина родила сына и оставила умирать в пакете на морозе

В Челябинской области мать подозревают в убийстве новорождённого сына. Доклад о ходе расследования уголовного дела затребовал руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Уголовное дело в отношении 32-летней женщины возбудили по ч. 1 ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). По версии следствия, в ночь на 5 ноября женщина самостоятельно родила мальчика в бане, находящейся на придомовом участке по улице Калиновка поселка Сулея Саткинского района. После этого она положила сына в полиэтиленовый пакет и оставила в стиральной машинке в неотапливаемом помещении. Младенец умер.

Через некоторое время состояние роженицы сильно ухудшилось, она обратилась в больницу. Медики провели осмотр, узнали о самостоятельных родах и сообщили правоохранителям.

Подозреваемая допрошена, по делу назначены экспертизы.