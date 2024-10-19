В Челябинской области умер лидер ОПГ «Турбазовские», наводившей ужас на всю Россию

В ночь на субботу в Миассе Челябинской области в возрасте 51 года умер лидер банды «Турбазовские» Сергей Чащин, пишет URA.RU со ссылкой на источники.

По их данным, в смерти заключенного нет криминала.

«Много пил, стало плохо и скончался в больнице», — рассказал источник.

Чащину оставался год до освобождения, с марта 2023-го он находился на принудительных работах.

Банда, получившая название «Турбазовские», появилась в начале девяностых и занималась рэкетом и грабежами. После смерти первого лидера Олега Георгица ОПГ, раскололась, самым крупным сегментом стал руководить Чащин.

При нем банда усилила влияние в криминальном мире, совершала заказные убийства по всей России. В числе их жертв бизнесмены. В 2013 году Чащина приговорили к 13 годам строгого режима.