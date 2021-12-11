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Суббота, 11 декабря, 2021
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В Челябинской области мальчика насмерть придавили листы гипсокартона в коридоре квартиры

Александр Ильин

В Миассе Челябинской области 13-летнего подростка насмерть придавили листы гипсокартона, которые стояли в коридоре квартиры, сообщает 74.RU. 

По данным издания, тело мальчика нашли только спустя несколько часов, когда родители вернулись с работы. В обстоятельствах гибели ребёнка сейчас разбирается региональный следственный комитет. 

Соседи и близкие семьи рассказали о своих версиях случившегося. По их словам, родители купили стройматериалы для ремонта в квартире. Отец поставил их в коридоре и проверил устойчивость. 

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По одной из версий, мальчик задел гипсокартон, когда играл рядом с ними в шалаш. Листы упали и сломали ему шейные позвонки. Согласно другому мнению, подросток собирался в школу и задел их портфелем. 

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