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Суббота, 12 февраля, 2022

В Челябинской области 10-месячная девочка погибла из-за ожогов от батареи

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В Челябинской области 10-месячная девочка погибла из-за ожогов от батареи

Александр Ильин
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В посёлке Нововарламово Октябрьского района Челябинской области 10-месячная девочка из многодетной семьи погибла из-за ожогов от батареи, сообщает МК. 

По предварительным данным, мать положила малыша на кровать возле горячей батареи. Утром было обнаружено тело ребёнка с ожогами. 

По факту гибели младенца прокуратура региона начала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полноте проводимой работы с семьей», — сообщили в прокуратуре области.

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Как заявила изданию 74.RU министр социальных отношений Ирина Буторина, семья девочки не была неблагополучной. Признаки злоупотребления алкоголем также отсутствовали. 

«В обязательном порядке Минсоцотношений проведет проверку в отношении муниципальных органов и учреждений системы социальной защиты Октябрьского района, чтобы дать оценку сложившейся в семье ситуации», — сказала Буторина.

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