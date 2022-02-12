В Челябинской области 10-месячная девочка погибла из-за ожогов от батареи

В посёлке Нововарламово Октябрьского района Челябинской области 10-месячная девочка из многодетной семьи погибла из-за ожогов от батареи, сообщает МК.

По предварительным данным, мать положила малыша на кровать возле горячей батареи. Утром было обнаружено тело ребёнка с ожогами.

По факту гибели младенца прокуратура региона начала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полноте проводимой работы с семьей», — сообщили в прокуратуре области.

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Как заявила изданию 74.RU министр социальных отношений Ирина Буторина, семья девочки не была неблагополучной. Признаки злоупотребления алкоголем также отсутствовали.