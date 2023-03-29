Пассажир и водитель общественного транспорта устроили драку на остановке на улице Комарова в Челябинске, сообщило издание 74.RU.

На опубликованных кадрах видно, как один из мужчин наносит удары другому, пока тот стоит на коленях. По словам автора ролика, в потасовке принимали участие шофер маршрутки № 72 и пьяный посетитель.

«Полосонул его (ВОДИТЕЛя. — ПРИМ. РЕД.) по лицу розочкой, забил ему лицо», — сообщил очевидец.

В полиции сообщили, что проводят проверку. В компании «ЧелябАвтобус» отказались комментировать случившееся.