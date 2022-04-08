В Челябинске поместили в больницу школьницу-живодерку

Школьницу, которая расчленила котенка, а затем выбросила щенка с двадцатого этажа в «Академ Riverside» в Челябинске, забрали из семьи и поместили в больницу, где ей предстоит обследование, пишет КП.

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В декабре прошлого года она жестоко растерзала котенка и оставила кровавое послание «I kill you». По словам зоозащитников, на счету девочки несколько убитых животных, которых она находила в интернете, где их отдавали «в добрые руки».

Сообщается, что после случая с котенком родителям предлагали помощь социальной службы, однако семья отказалась от работы со специалистами. В итоге девочку на месяц поместили в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей. В апреле она выбросила из окна собаку, вышла на улицу и спокойно прошла мимо трупа, разговаривая по телефону.

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Наказание может доходить до трех лет лишения свободы. Однако привлекать к уголовной ответственности могут только с 16 лет. Ее родителей могут лишить родительских прав.