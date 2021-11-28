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Воскресенье, 28 ноября, 2021
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В Челябинске неизвестные разрубили котёнка и написали его кровью послание

Александр Ильин
Фото: «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» / Vk.com, Ирина Имамова

В Челябинске на 15-м этаже дома № 44 на улице 40-летия Победы жильцы обнаружили растерзанное тело котёнка и исписанную кровью дверь, сообщает 74.RU. 

По словам местных жителей, животное буквально разорвали на части, а в отрезанную голову вставили сигарету. О происшествии немедленно сообщили в полицию. 

В настоящий момент правоохранители разыскивают злоумышленников. Расследование осложняется отсутствием на этаже камеры видеонаблюдения. 

Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ), максимальное наказание по которой предусматривается 5 лет лишения свободы. 

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