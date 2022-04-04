В Челябинске девочка выбросила собаку с 20-го этажа

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали о трагической гибели собаки в одном из домов в микрорайоне «Академ Риверсайд», пишет МК.

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Сообщается, что животное упало с двадцатого этажа и разбилось насмерть. На камеры попала девочка, которая заходила в подъезд с собакой на поводке. После случившегося ребенок вышла на улицу.

«Управляющая компания подала заявление в полицию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента», – сообщили в полиции.

По предварительной версии, убийство могла совершить 13-летняя школьница. Ранее она изуродовала и растерзала котенка.

После циничной расправы над животным девочку поместили в центр временного содержания.